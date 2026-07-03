Yetenekler keşfedilecek gelecek şekillenecek

Raporda öğrencilerin erken yaşta yeteneklerinin keşfedilmesi, doğru eğitim ortamlarına yönlendirilmesi ve uzun vadede kariyer gelişimlerinin sistematik biçimde izlenmesinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Çalışma, yalnızca mevcut tabloyu ortaya koymakla kalmıyor eğitim politikalarına yönelik somut çözüm önerileri de sunuyor.

LGS TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri liseye geçiş sistemi oldu. Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) akademik başarıyı ölçmede önemli bir araç olduğu belirtilirken, öğrencileri yeteneklerine uygun okullara yerleştirmede tek başına yeterli olmayabileceği vurgulandı. Rapora göre yerleştirme sürecinde okul başarı puanı, öğretmen değerlendirmesi, ortak sınav sonuçları gibi çoklu ölçütlerin de dikkate alınması gerekiyor.

SINAVDAN SONRASI TAKİP EDİLMİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer tespit, sınav başarısı yüksek öğrencilerin sistem içindeki yolculuğuna ilişkin oldu. LGS'de üst yüzdelik dilime girerek nitelikli liselere yerleşen öğrenciler, güçlü akademik ortamlarla buluşuyor. Ancak bu öğrencilerin kariyer gelişimlerinin uzun vadeli ve sistematik biçimde izlenmediği belirtiliyor. Mentörlük ve kariyer rehberliği eksikliği, yetenek yönetimindeki en önemli açık alanlardan biri olarak gösteriliyor.

BİLSEM'DE NİTELİK TARTIŞILIYOR

Özel yetenekli öğrencilere yönelik Türkiye'nin en önemli modellerinden biri olan BİLSEM'ler de raporda geniş yer buldu. Türkiye'nin BİLSEM ile ulusal ölçekte güçlü bir yapı kurduğu belirtilirken, merkez sayısındaki hızlı artışın bazı kalite tartışmalarını beraberinde getirdiği ifade edildi. Özellikle tanılama süreçleri, öğretmen niteliği, eğitim kalitesi başlıklarında iyileştirme ihtiyacı olduğu vurgulandı.

SİSTEM DIŞINDA KALAN YETENEKLER

Raporda dikkat çeken önerilerden biri de özel yetenek taramalarının daha esnek hale getirilmesi oldu. Mevcut yapıda erken yaşta fark edilmeyen bazı öğrencilerin sistem dışında kalabildiğine dikkat çekilerek, BİLSEM'e üçüncü sınıftan sonra da giriş imkânı tanınması önerildi. Bu adımın, geç keşfedilen yeteneklerin kaybolmasının önüne geçebileceği ifade edildi.

BEYİN GÖÇÜ SÜRÜYOR

Raporun en dikkat çekici başlıklarından biri de bilim olimpiyatları oldu. Türkiye'nin uluslararası matematik olimpiyatlarında dünya ortalamasının üzerinde performans gösterdiği belirtilirken altın madalya sayısının artırılması gerektiği vurgulandı. Ancak asıl dikkat çekici nokta, başarılı öğrencilerin önemli bölümünün eğitim ve kariyer için yurtdışına yönelmesi oldu. Rapora göre bu durum, yetenek yönetiminde uzun vadeli stratejilere ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.





NELER ÖNERİLİYOR?

-LGS'DE ÇOKLU KRİTER MODELİ: Liseye geçişte yalnızca merkezi sınav sonucu değil; okul başarı puanı, öğretmen değerlendirmesi ve ortak sınav sonuçları da dikkate alınmalı.

-BÖLGESEL FARKLAR AZALTILMALI:Adrese dayalı yerleştirme sisteminin daha adil işlemesi için bölgeler arasındaki okul imkân farkı azaltılmalı.

-BİLSEM'DE KALİTE ODAKLI DÖNÜŞÜM: Yeni merkez açmaktan çok mevcut BİLSEM'lerin altyapısı, öğretmen niteliği ve eğitim kalitesi güçlendirilmeli.

-GEÇ KEŞFEDİLEN YETENEKLER KAZANILMALI: Özel yetenek taramaları yaygınlaştırılmalı, BİLSEM'e üçüncü sınıftan sonra da giriş imkânı sağlanmalı.

-MENTÖRLÜK SİSTEMİ KURULMALI: Başarılı öğrenciler için ortaokuldan itibaren mentörlük ve kariyer rehberliği mekanizmaları oluşturulmalı.

-BEYİN GÖÇÜ AZALTILMALI: Bilim olimpiyatlarında başarı gösteren öğrenciler için uzun vadeli kariyer planlaması yapılmalı, Türkiye'de kalmalarını teşvik edecek modeller geliştirilmeli.