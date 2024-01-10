Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 61 santimetre ölçüldü.Kütahya Domaniç'le Bursa İnegöl arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı. Kars'a bağlı Çamyazı Köyü yolu tipi nedeniyle kapandı.Tekirdağ'da da kar ve tipi nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.Kayseri'de AK Parti'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "27 bin 500 ton tuzla hazır bekliyoruz. Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" dedi.