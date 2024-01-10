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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Yeter ki bereket yağsın

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’ndeki Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
ARDA ALTUN
Yeter ki bereket yağsın
Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 61 santimetre ölçüldü.
Kütahya Domaniç'le Bursa İnegöl arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı. Kars'a bağlı Çamyazı Köyü yolu tipi nedeniyle kapandı.
Tekirdağ'da da kar ve tipi nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

TEMİZLEMEYE HAZIRIZ
Kayseri'de AK Parti'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "27 bin 500 ton tuzla hazır bekliyoruz. Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" dedi.

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Yeter ki bereket yağsın
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