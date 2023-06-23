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Giriş Tarihi: 23.6.2023 17:29 Son Güncelleme: 23.6.2023 17:32

Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelen yetim çocuklar, Yetim Vakfı’nın düzenlediği Karne Şenliği’nde gönüllerince eğlendi. Şenliğe katılan çocuklar, ebru yapımından uçurtma uçurmaya kadar birçok aktiviteyle son bir yılın stresini attılar.

Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Yetim Vakfı tarafından organize edilen Karne Şenliği'nde yetim çocuklar ve anneleri, aylar süren eğitim ve öğretim sezonunun ardından eğlence ve neşe dolu bir gün yaşadı. Bonjurköy Ömerli oyun alanında düzenlenen etkinlikte, yetim ve korumasız çocuklara yönelik farkındalık oluşturuldu. Hüseyin Goncagül'ün sahne etkinliğiyle çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, gerçekleştirdikleri dev etkinliğin kapsamına dair yaptığı açıklamada "Yetim çocuklarımızın neşesine ortak olmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize 217 evladımız ve annesi katıldı.

Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken bir kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklarımız 25'er gruplar halinde 8 ayrı parkurda oyunlar oynadı. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi, ardından hediyeleri takdim edildi." ifadelerini kullandı.

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Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu
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