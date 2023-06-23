Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Yetim Vakfı tarafından organize edilen Karne Şenliği'nde yetim çocuklar ve anneleri, aylar süren eğitim ve öğretim sezonunun ardından eğlence ve neşe dolu bir gün yaşadı. Bonjurköy Ömerli oyun alanında düzenlenen etkinlikte, yetim ve korumasız çocuklara yönelik farkındalık oluşturuldu. Hüseyin Goncagül'ün sahne etkinliğiyle çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.