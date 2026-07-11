Yetim çocukların yaz kursu keyfi

Adana İHH İnsani Yardım Derneği, yetim çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek verimli geçirmeleri için Yaz Kursu açtı. Yetim birimi işbirliğinde hayata geçirilen kurs, ilk gününde renkli sahnelere ve çocukların neşeli anlarına sahne oldu. Yoğun bir katılımın gözlendiği ilk günde, çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Kursun açılış programı kapsamında hep birlikte dualar edildi, ardından açılış pastası kesilerek yaz kursuna tatlı bir başlangıç yapıldı. Yaz kursu boyunca yetim çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem manevi değerlerini güçlendirecek hem de sosyal becerilerini artıracak çok yönlü bir takvimle buluşacak. Program kapsamında çocuklara, Kuran-ı Kerim, hadis-i şerifler, adap ve muaşeret kuralları, bilgi yarışmaları, el becerileri ve sanatsal aktiviteler, sinema gösterimleri, piknikler, kültür gezileri ve müze ziyaretleri etkinlikler sunulacak.

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