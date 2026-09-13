Yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz İzmir’de yakalandı! Tuğba Ekinci dosyasında firari olarak aranıyordu

Yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tuğba Ekinci dosyasında firari olarak bulunuyordu. Yılmaz'ın İzmir'de olduğu tespit edildi.

İZMİR'DE YAKALANDI



Yapılan çalışmalar sonucunda Raperin Yılmaz, İzmir'de yakalandı. Firari şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturma kapsamında adli işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

KİMLİKTEKİ ADI PINAR GÜLSEL



Yetişkin içerik üreticisi olarak bilinen Raperin Yılmaz'ın resmi kayıtlardaki kimlik bilgilerinde adının Pınar Gülsel olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın yakalanmasının ardından soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü bildirildi.