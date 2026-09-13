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Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:58

Yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz İzmir’de yakalandı! Tuğba Ekinci dosyasında firari olarak aranıyordu

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz, İzmir’de yakalandı. Yılmaz’ın kimlikteki adının Pınar Gülsel olduğu öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz İzmir’de yakalandı! Tuğba Ekinci dosyasında firari olarak aranıyordu
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Yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tuğba Ekinci dosyasında firari olarak bulunuyordu. Yılmaz'ın İzmir'de olduğu tespit edildi.

İZMİR'DE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Raperin Yılmaz, İzmir'de yakalandı. Firari şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturma kapsamında adli işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

KİMLİKTEKİ ADI PINAR GÜLSEL

Yetişkin içerik üreticisi olarak bilinen Raperin Yılmaz'ın resmi kayıtlardaki kimlik bilgilerinde adının Pınar Gülsel olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın yakalanmasının ardından soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#İZMİR #KIZILCAHAMAM

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Yetişkin içerik üreticisi Raperin Yılmaz İzmir’de yakalandı! Tuğba Ekinci dosyasında firari olarak aranıyordu
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