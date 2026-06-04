Yetkisiz tedavi skandalı! Sahte diş hekimi operasyonla gözaltına alındı

Ankara'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte diş doktorunun faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi ilaç ve diş hekimliğinde kullanılan ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.