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Giriş Tarihi: 4.06.2026 14:09

Yetkisiz tedavi skandalı! Sahte diş hekimi operasyonla gözaltına alındı

Ankara’da sahte diş hekimine yönelik düzenlenen operasyon dikkat çekti. Yetkisi olmadığı halde hasta kabul ettiği ve tedavi yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda milyonlarca lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Yetkisiz tedavi skandalı! Sahte diş hekimi operasyonla gözaltına alındı
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Ankara'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte diş doktorunun faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi ilaç ve diş hekimliğinde kullanılan ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

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Yetkisiz tedavi skandalı! Sahte diş hekimi operasyonla gözaltına alındı
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