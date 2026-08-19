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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Yiğit’in silahla oyunu canından etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yiğit’in silahla oyunu canından etti
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İzmir'de, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi üzerinde bulunan bir evde Yiğit Can Bişkin (16), evde bulunduğu sırada bir tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre bu esnada tabancanın aniden ateş alması sonucu Bişkin, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Evden gelen silah sesini duyan çevredeki komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak için detaylı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, olay anında Bişkin'in yanında olduğu tespit edilen arkadaşı Ç.K. (16) gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yiğit’in silahla oyunu canından etti
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