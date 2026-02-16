Yıkılan camilerde ezan sesi yeniden yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği Malatya
'da yıkılan 125 camiden 57'si hayırseverlerin de desteğiyle yapılarak yeniden ibadete açıldı. Malatya Müftüsü Ramazan Dolu, depremlerde il genelinde 125 caminin tamamen yıkıldığını, 46 caminin ağır hasar aldığını, 31 caminin orta, 301 caminin ise hafif hasar gördüğünü belirtti. Az hasar gören camilerin tamamının hızlıca onarılarak ibadete açıldığını, diğer camilerin de enkazlarının kaldırılarak çalışmalara başlandığını anlatan Dolu, orta hasarlı camilerden 27'sinin güçlendirilmesinin yapıldığını, 76 caminin inşasının da sürdüğünü dile getirdi. Dolu, TOKİ'nin yeni yerleşim alanları İkizce ve Bahçebaşı'na 2'şer cami yaptığını, ihtiyaç doğrultusunda ramazan ayında buralara geçici ibadet alanları açacaklarını söyledi.
HATAY'A 119 YENİ CAMİ
Hatay
'da da 6 Şubat depremleri sonrası inşa edilen 119'uncu cami olan Kisecik Arif Bircan Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı. Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı
iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.
Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 119'uncu cami Antakya
ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan Kisecik Arif Bircan Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 119 cami, 48 Kur'an kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken bazı camilerin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.