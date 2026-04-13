Giriş Tarihi: 13.04.2026 16:54

Yıkım faciasında genç operatör kıl payı ölümden döndü! Gaziosmanpaşa'daki dehşet anları kamerada

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yıkım çalışması yapan kepçe operatörünün sürücüsü, binadan düşen tahta parçasının aracın camını parçalaması nedeniyle yaralandı. Ayağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kepçe operatörü Muhammet B., bir süredir yıkımı devam eden binanın yıkımını yaparken kaza yaşandı.

KEPÇE OPERATÖRÜ YARALANDI

Binadan kopan tahta parçaları aracın camını parçalayarak talihsiz adamın ayağının üzerine düştü. Kepçe operatörü Muhammet B.'nin ayağı kesildi. Kaza alanına çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Muhammet B. kepçeden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da binadan kopan tahta parçası kepçe operatörü yaralandı | Video

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz