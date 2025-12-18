Yıkım sırasında enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'ta gerçekleşen yıkım sırasında bina, yolun karşısında bulunan konteyner dükkânın üzerine devrildi. Depremin ardından binayı boşaltarak konteynerde ticaret yapmaya başlayan esnafın, olay anında içeride olmaması bir facianın önüne geçti.

BİR ANLIK DİKKAT HAYAT KURTARDI



Yıkım esnasında operatör ve çevrede bulunan vatandaşlar da tehlikeyi fark ederek saniyelerle bölgeden uzaklaştı. Konteyner dükkânın tamamen enkaz altında kalması, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar büyük bir korku atlattı. Yetkililer ise yıkım çalışmalarının süreceğini belirterek, vatandaşları bu tür çalışmalarda güvenlik alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

