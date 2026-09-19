Yıkımı yapılan bina çöktü: 3 yaralı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sırasında yoldan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binada yaşanan çökme ve 3 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.