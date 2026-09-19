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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Yıkımı yapılan bina çöktü: 3 yaralı

Yıkımı yapılan bina çöktü: 3 yaralı
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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sırasında yoldan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binada yaşanan çökme ve 3 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yıkımı yapılan bina çöktü: 3 yaralı
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