Yıl 2026, Başkentte su yok! Vatandaşlar gece yarısı bidonlarla su kuyruğuna girdi

Ankara'nın birçok ilçesinde gece saatlerinde suyun tamamen kesilmesi ya da basıncın yok denecek seviyeye düşmesi, aileleri çaresiz bıraktı. Okula gidecek çocuklarını hazırlayamayan, temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar, bidonlarla sokaklara çıktı.

GECENİN ORTASINDA SU KUYRUKLARI

Vatandaşlar, gecenin bir yarısı araçlarıyla çeşme kuyruğunda sıra bekledikleri anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde, uzun kuyruklar ve boş bidonlarla bekleyen insanlar dikkat çekti.

"ANKARA'NIN GELDİĞİ DURUM BU"

Yaşanan sıkıntıyı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, evet Ankara'nın geldiği durum bu, sıraya bakın su sıra bu evlerde su yok" ifadelerini kullanarak Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sitemini dile getirdi.