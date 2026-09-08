Yıl geçti, acısı dinmedi! Şehit Bekir Ferhat Kaya dualarla anıldı

Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına şehit ailesi, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunurken, Şehit Bekir Ferhat Kaya ve tüm şehitler için dualar edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, katılımcılara Şehit Bekir Ferhat Kaya'nın hayatı ve şehadet süreci hakkında bilgi verdi.

GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

2014 yılının Ocak ayında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 6 aylık Özel Harekât kursunu başarıyla tamamlayan Kaya, ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü emrindeki görevine döndü. Kaya, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polis memurlarını korumak amacıyla yola çıkan ekipte görev aldığı sırada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Bekâr olan Şehit Bekir Ferhat Kaya, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kırıkkale Şehitliği'ne defnedildi.

"RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Dernek Başkanı Rıfat Öcal, şehit Bekir Ferhat Kaya'yı 11'inci yılında bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Şehidimiz Bekir Ferhat Kaya kardeşimizi şahadetinin 11'inci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi. Program, Kaya ailesi tarafından katılımcılara ikramda bulunulması ve taziyelerin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör