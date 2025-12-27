Yılbaşı öncesi huzur denetimi

İstanbul'da yılbaşı öncesi 98. kez düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı. Uygulamanın 1. aşamasında 209 noktada bin 376 personel, 1 polis helikopteri, 5 Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 botun katılımıyla 20.00- 22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. İkinci aşamasında ise bin 256 personelin katılımı ile 22.00- 23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama ile sona erdi. Bu kapsamda 337 bin 782 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 482 şüphelinin de bulunduğu 979 kişi gözaltına alındı, 103 de yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 19 fişek, 967 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 2 bin lira ele geçirildi. Bu kapsamda ayrıca 670 umuma açık yer denetlendi ve 1 işyerine işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 42 bin 344 araç ve bin 186 motosiklet kontrol edildi. Bu kapsamda 2 araç trafikten men edilirken, 3 bin 543 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 319 bin 485 lira trafik cezası kesildi.