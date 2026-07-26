Yıldırım çarptı, hayatını kaybetti

Ankara'nın Elmadağ
ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden 58 yaşındaki İsmail Ödemiş yaşamını yitirdiği belirlendi. Ödemiş'in çocukluk arkadaşı ve Yeşildere Fatih Mahallesi Muhtarı Hüseyin Deveci, "Hobi olarak hayvancılıkla uğraşıyordu. Sabah davarlarını kontrol etmeye gitmiş. Büyük bir ses gelmiş. Bir süre kendisine seslenmişler ancak cevap alamamışlar. Yanına gittiklerinde ise hayatını kaybettiğini görmüşler. Ankara'da bahçıvanlık yaptı. Emekli olduktan sonra köyüne dönerek döndü. Çok üzgünüm" dedi.