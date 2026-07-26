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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Yıldırım çarptı, hayatını kaybetti

SENA UYANER SENA UYANER
Yıldırım çarptı, hayatını kaybetti
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden 58 yaşındaki İsmail Ödemiş yaşamını yitirdiği belirlendi. Ödemiş'in çocukluk arkadaşı ve Yeşildere Fatih Mahallesi Muhtarı Hüseyin Deveci, "Hobi olarak hayvancılıkla uğraşıyordu. Sabah davarlarını kontrol etmeye gitmiş. Büyük bir ses gelmiş. Bir süre kendisine seslenmişler ancak cevap alamamışlar. Yanına gittiklerinde ise hayatını kaybettiğini görmüşler. Ankara'da bahçıvanlık yaptı. Emekli olduktan sonra köyüne dönerek döndü. Çok üzgünüm" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ELMADAĞ

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Yıldırım çarptı, hayatını kaybetti
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