Yıldırım derin deniz sondaj gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

26.01.2026 17:51

Türkiye'nin 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'de yürütülen çalışmalara katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan sorunsuz geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi'nden geçerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak geminin geçişi için boğaz trafiği geçici olarak kapatıldı. Gemiye İstanbul Boğazı geçişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-10', 'KIYEM-6', 'TÜRKELİ' römorkörü ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Boğaz geçişi dron kameralarıyla havadan görüntülenen Yıldırım Sondaj Gemisi'nin, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

