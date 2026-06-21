Yıldızların altında tarihe yolculuk

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan, Likya Birliği'nin tarihi başkenti Patara Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulamasıyla yeni sezonda kapılarını yeniden yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı. Yaz aylarında bölgede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle antik kenti gündüz gezmekte zorlanan turistler, gece aydınlatması sayesinde serin bir ortamda eşsiz tarihi keşfetme imkânı buluyor. Sezon açılışıyla Roma İmparatoru Nero döneminde inşa edilen ve 5 yıl süren titiz restorasyon çalışmaları tamamlanan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi Patara Deniz Feneri de yeniden ışıklandırıldı. Ayrıca Kent Kapısı'ndaki tarihi su sistemi asırlar sonra tekrar işler hale getirilerek ilk su salımı gerçekleştirildi. Anayasal demokrasinin ilk örneklerine ev sahipliği yapan tarihi Meclis Binası ve antik tiyatro, ziyaretçilerle dolup taşıyor.

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