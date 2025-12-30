Yılın Kelimesi: Dijital vicdan

Türk Dil Kurumu, 2025 yılının kavramını "dijital vicdan" olarak açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle halktan gelen öneriler ve değerlendirme kurulu tarafından belirlenen "dijital vicdan" kavramıyla ilgili, "Dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. 'Dijital vicdan', bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı. Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan gerekçe ise şöyle: "İnsanlar sorumluluk almadıkları konularda, sosyal medyada bir paylaşım ya da beğeniyle 'vicdanlarını rahatlatma' eğilimine girmektedir. Bu da vicdanı 'tıklanabilir bir işlem'e indirgemektedir. Beğeni, paylaşım ve yorum yapanlar, bir 'tıklama' ile insani görevlerini yerine getirdiğini hissetmektedir. Merhamet ve insaf duygusunu ise sembolik görünürlükle sınırlamaktadır. Bu nedenle 'dijital vicdan' kavramı, çağımızda vicdanın dijital ortamda aldığı bu yeni, çoğu zaman yanıltıcı işlevi anlatan gerekli bir kavram olarak dilimizde yerini almalıdır. "