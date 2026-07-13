Yılkı atlarına dron destekli koruma

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi sınırlarındaki Emirdağları yaylalarında yaşayan yılkı atlarını hedef alan tuzaklar, tespit edilerek imha edildi. Tuzaklara yakalanan yaralı atlar ise tedavi edilip yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Emirdağları'nda yaşayan ve bölgenin simgesi olarak kabul edilen yılkı atlarına yönelik hırsızlık girişimlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile gönüllü doğaseverlerin çalışmasıyla, yılkı atlarını hedef alan tuzaklar tespit edildi. Tuzaklar imha edilirken, yakalanan atlar kurtarıldı. Yaralı olduğu belirlenen atlar tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı. Gönüllü doğasever Özay Öz, basında yer alan haberlerin ardından gönüllü sayısının arttığını belirterek, "Gönüllü arkadaşlarla yaylalara kontrol amaçlı dolaştık. Tuzağa yakalanmış atlar tespit ettik. Jandarma ve Bolvadin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğini arayarak durumu aktardım. Jandarma hemen geldi, tespit ettiğimiz tuzak yerlerini gösterdik. Buradaki atlar kurtarıldı. Yaralı atlar tedavi edilip doğaya tekrar salındı" dedi. Bölgede jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile gönüllülerin dron destekli denetimlerini sürdürdüğünü belirten Öz, yılkı atlarının korunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

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