Yıllar sonra doya doya yemek yediler

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Melike Öğüt (22) ile Tekirdağ'da yaşayan iki çocuk babası Savaş Ekin (30), yakalandıkları akalazya hastalığından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 13 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ve şimdiye kadar 3 hastaya tatbik edilen Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemiyle sağlığına kavuştu.Melike Öğüt, 9 yıl önce başlayan, yemek borusunun alt ucundaki kasın gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğüne sebep olan akalazya hastalığından katı gıda tüketemez duruma geldi. Çeşitli tedavi yöntemleri denenen ama sonuç alınamayan Öğüt, yıllarca sadece çorba ve sıvı besinleri içebildi. Hastalığı yüzünden yaşamı kâbusa dönen Öğüt'e Bilkent Şehir Hastanesi'nde ileri endoskopik tedavi yöntemi POEM uygulandı. Öğüt, 1.5 saatlik ameliyatsız operasyonla şifa buldu.Savaş Ekin ise, 2012'den beri yutma güçlüğü, katı gıda yemekte zorlanma ve şiddetli göğüs ağrıları yaşıyordu. Hastalığına şifa bulmak için 4-5 farklı şehir gezen Ekin'e 11 yıl boyunca tanı konulamadı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde muayene olan Ekin, yutma güçlüğü olarak bilinen "akalazya" hastası olduğunu öğrendi. Ekin, POEM yöntemiyle yıllardır hayatını kâbusa çeviren hastalıktan kurtuldu.Hastalık sürecinde psikolojik olarak çok yıprandığını söyleyen Savaş Ekin, "Ne yemek yiyebiliyordum ne su içebiliyordum. Kaslar kendi kendine kasılıyordu. Mesela suyu içeyim diyordum ama inmeyeceğini biliyordum. Çünkü kaslar öyle kasılmıştı ki su inmiyordu aşağıya ve geri çıkarmak zorunda kalıyordum. Sulu bir şeyler yersem veya çorba içersem, hamdolsun bugün de doydum diyordum. Şu anda sıvı yiyecekler aşamasındayım, yavaş yavaş katıya geçiyorum. Şu anda elhamdülillah ne bir tıkanma, ne bir durma, ne bir beklenti var. Direkt mideme ulaştığını hissedebiliyorum. Yemek yiyebilmek çok büyük bir nimet" diye konuştu.Yaşadığı zor günleri anlatan Melike Öğüt, "9 yıl önce gayet rahat yiyip içebilirken bir anda yediklerim boğazımda kalmaya başladı. Hiçbir şekilde yemek yiyemiyordum, suyu bile gözlerimden yaş gelerek çok zor yutuyordum. Yediğim her şey boğazımda kalıyordu. İki kere tedavi uygulandı ama hiçbir işe yaramadı. 9 yıl boyunca çorbadan başka bir şey tüketemedim. Ekmek çıktı hayatımdan, çorbanın yanında süt veya buna benzer sıvı gıdalarla beslendim. Çok zor yıllardı. Hamilelik dönemim de çok zordu, sürekli süt, meyve suyu içtim. Çok şükür ama kızım 3.5 kilogram ağırlığında sağlıklı dünyaya geldi. Şu an gerçekten hayat varmış diyorum. İlk yemek istediklerim hamburger, pide, lahmacun, sarma, dolma, börek, poğaça. Hepsi gözümde tütüyor" dedi.Doç. Dr. Mahmut Yüksel ise, "POEM, dünyada ve ülkemizde akalazyanın en güncel tedavi yöntemi. Ameliyatsız bir yöntem. Endoskopiyle yemek borusuna giriliyor, orada üstteki katmanı koruyarak bir tünel açılıyor. Darlığa sebep olan kaslar kesiliyor ve hastanın yaşadığı sıkıntı tamamen geçmiş oluyor. Ankara'da devlet ve üniversite hastaneleri arasında POEM işlemini yapan tek hastaneyiz" dedi.