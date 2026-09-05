Yıllardır süren depresyona beyin piliyle veda etti: “Amaç sinir devrelerinin çalışma biçimini düzenlemek”

Suudi Arabistan'da yaşayan 35 yaşındaki Alaa S., yaklaşık 12 yıldır yaşam kalitesini tamamen düşüren, evden çıkmasını ve günlük rutinlerini yerine getirmesini engelleyen ağır bir depresyon süreci geçirdi. Pek çok ilaç ve tedavi yöntemi denenmesine rağmen iyileşme sağlayamayan hasta, sosyal medyada beyin pili tedavisini görerek Türkiye'ye geldi. Yapılan detaylı psikiyatrik ve nörolojik değerlendirmelerin ardından ameliyat edilen Alaa S., uzun yıllar sonra ilk kez geleceğe dair umut hissettiğini, çalışma hayatına ve aile ilişkilerine yeniden katılabildiğini ifade etti.

Alaa S.

"GELECEĞE DAİR YENİDEN UMUT HİSSEDEBİLDİM"

Hastalık sürecinde dış dünyadan tamamen koptuğunu ve intihar düşüncelerinin hayatının büyük bölümünü kapladığını belirten Alaa S., operasyon sonrasındaki gelişimi şu sözlerle anlattı: "Yıllar boyunca pek çok tedavi yöntemini denedim ancak bir iyileşme sağlanamadı. Yaşama ilişkin umudumu büyük ölçüde kaybetmiştim. Ameliyat sonrası kendimi daha iyi hissetmeye başladım; günlük yaşama katılımım, sosyal ve çalışma hayatım ile aile ilişkilerim olumlu yönde değişti. Uzun yıllar sonra yeniden geleceğe ilişkin umut hissedebilmek benim için çok önemliydi."

İLACA DİRENÇLİ HASTALAR İÇİN İLERİ TEDAVİ SEÇENEĞİ

Tedaviyi uygulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sait Öztürk, depresyonda önceliğin her zaman psikiyatri uzmanları tarafından yürütülen ilaç, psikoterapi ve kanıta dayalı diğer yöntemler olduğunu vurgulayarak, beyin pilinin yalnızca diğer tüm tedavilere yanıt vermeyen dirençli vakalarda gündeme gelebileceği belirtti. Ayrıca ameliyat sonrası hastalarda olumlu değişimlerin yaşandığının altını çizdi.

BEYİNDEKİ SİNİR NOKTALARINA İNCE ELEKTROTLAR YERLEŞTİRİYORUZ

Bugüne kadar Türkiye'de toplamda 19 kişide tedavinin uygulama yöntemi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Sait Öztürk "Derin beyin pili ameliyatında beynin duygu durumu ile ilişkili sinir ağlarının belirli noktalarına ince elektrotlar yerleştirilir. Göğüs bölgesindeki uyarıcıya bağlanan bu elektrotlar aracılığıyla kontrollü elektriksel uyarım uygulanır. Buradaki temel hedef bir 'mucize tedavi' sunmak, beynin işlevini ortadan kaldırmak veya kişinin karakterini değiştirmek değil, hastalıkla ilişkili sinir devrelerinin çalışma biçimini düzenlemek." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kullanılan pil teknolojisi en yüksek teknoloji. Hastalar haftada 1 saat kablosuz bir power bank'i pilin üzerine yaklaştırarak şarj edebiliyor. Bu şarj sadece haftada 1 saat yapılıyor ve bu sayede de 18 yıl boyunca pil değiştirmeye gerek kalmıyor. 18 yıl sonra lokal anestezi eşliğinde pilin bulunduğu göğüs bölgesindeki yara açılıyor ve eski pil çıkarılıp yeni pil takılıyor. Hasta bu 15 dakikalık işlemden birkaç saat sonra taburcu ediliyor.

2014 YILINDA İLK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sait Öztürk ilk kez 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Tıp Fakültesi'nde ilk çalışmalara başladı. 2022 yılında ilk psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ülkemizde ilk beyin pili ameliyatını gerçekleştirdi.