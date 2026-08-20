YİMER 157, 11 yıldır yabancıların Türkiye’deki güvenilir iletişim noktası

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YİMER 157, 11 yıldır doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sunuyor.

"COĞRAFİ KONUMUMUZ VE MİSAFİRPERVERLİK GELENEĞİMİZ"

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüzyıllardır farklı insanları ve kültürleri bir araya getiren bir ülke olduğunu belirterek bunun nedenlerinin başında coğrafi konumu, köklü tarihi, medeniyet birikimi ile milletin yüzyıllardır devam eden misafirperverlik ve ev sahipliği geleneğinin geldiğini söyledi. "Türkiye, yüzyıllardır farklı insanları ve farklı kültürleri bir araya getiren bir ülke. Bunun elbette birçok nedeni var. Coğrafi konumumuz, köklü tarihimiz ve medeniyet birikimimiz bunların başında geliyor. Bir de milletimizin yüzyıllardır devam eden misafirperverliği ve ev sahipliği geleneği var. Biz bugün bütün bu insani ve kültürel mirası, güçlü kurumlarımız ve hukuk anlayışımızla yaşatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER YABANCI HUKUKUMUZUN TEMİNATI ALTINDA"

Başkan Yazıcı, Türkiye'de bulunan her yabancının hukukun teminatı altında güven içinde yaşayabildiğini belirterek, farklı kültürlerin ülkeye kattığı çeşitliliğin sosyal hayat, ekonomi ve akademik dünyaya önemli katkı sağladığını kaydetti. "Bizim görevimiz de bütün bu süreci doğru ve etkin bir şekilde yönetmek. YİMER 157, işte bu anlayışın önemli bir parçası." dedi.

5 DİLDE HİZMET

YİMER 157'nin 20 Ağustos 2015'te hizmet vermeye başladığını hatırlatan Başkan Yazıcı, Türkiye'de bulunan yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma ve gönüllü geri dönüş başta olmak üzere Göç İdaresi Başkanlığının görev alanına giren birçok konuda merkezden hızlı ve güvenilir bilgi alabildiğini söyledi. Merkezin Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde hizmet verdiğini belirten Başkan Yazıcı, bilgi almak isteyenlerin hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde YİMER 157'ye ulaşabildiğini, acil yardım ve ihbar hattının ise haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini bildirdi.

11 YILDA 27,7 MİLYON ÇAĞRI

Yabancıların ülkeye kanunlara uygun şekilde gelmesi, uygun şartlarda kalması ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasında güçlü bağlar kurmasının önemine dikkati çeken Başkan Yazıcı, yabancılara telefonun yanı sıra çağrı, webchat, e-posta, SMS ve sosyal medya kanalları üzerinden de hizmet sunduklarını belirtti. Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yaklaşık 3 milyon 620 bin yabancı bulunduğunu aktaran Başkan Yazıcı, YİMER 157'nin 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrıyı karşıladığını söyledi. Bu çağrılarda toplam 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yazıcı, ilk aramada yüzde 99 oranında çözüm sağlandığını, günlük ortalama 10 bin çağrı aldıklarını ifade etti. Çağrıların önemli bölümünün ikamet izni süreçleriyle ilgili olduğunu aktaran Başkan Yazıcı, geçici koruma, vize ve çalışma izni gibi konularda da yabancılara rehberlik ettiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmaların uluslararası alanda da karşılık bulduğunu belirten Başkan Yazıcı, Avrupa ve Dünya Çağrı Merkezi Ödülleri de dahil olmak üzere 10 uluslararası ödül aldıklarını kaydetti.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE DOĞRUDAN ERİŞİM

Uluslararası öğrencilere yönelik hizmetlerin de önemli bir çalışma alanı olduğunu vurgulayan Başkan Yazıcı, bu öğrencileri yalnızca eğitim hayatının bir parçası olarak değil, Türkiye ile dünya arasında kurulacak kültürel, ekonomik ve diplomatik bağların önemli birer köprüsü olarak gördüklerini söyledi. Uluslararası öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yazıcı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan protokol sayesinde öğrencilerin YİMER 157'yi aradıklarında kendi konularıyla ilgili doğrudan yabancı temsilcisine bağlanabildiğini ifade etti. Bunun için telefonda "2" tuşuna basılmasının yeterli olduğunu belirten Başkan Yazıcı, "Gelen çağrılara baktığımızda uluslararası öğrencilerin en çok okula kayıt süreçleri, öğrenci ikamet izni başvuruları ve başvuru sonuçları ile mezuniyet süreçleri hakkında bilgi talep ettiklerini görüyoruz." dedi.

15 BİN 854 KİŞİNİN HAYATI KURTARILDI

YİMER 157'nin bir diğer önemli görevinin acil yardım ve ihbar hizmeti olduğunu belirten Başkan Yazıcı, "YİMER 157'yi arayanlar 1'i tuşladığında acil yardım hattına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Buradan düzensiz göçmenlerin kurtarılması, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, fuhşa zorlama, zorla çalıştırma, zorla tutulma, aile içi şiddet, tehdit, yasa dışı kalışlar, dolandırıcılık, kayıp ihbarları ve doğal afetler gibi birçok konuda ihbar alıyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkeye gelen her yabancının güvenli ve onurlu bir yaşam sürme hakkını güvence altına almak için acil durumlarda gelen ihbarları kolluk birimleriyle koordineli ve ivedi şekilde değerlendirdiklerini aktaran Başkan Yazıcı, merkezin acil yardım hizmetine ilişkin şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar aldığımız 1030 acil yardım çağrısı sayesinde 15 bin 854 kişinin hayatı kurtarıldı. Bu bizim için sadece bir rakam değil. Her birinin arkasında bir insan hayatı var."

"YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇÖZÜMLERLE DAHA ETKİN OLACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde teknolojinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanacaklarını belirten Başkan Yazıcı, yapay zekâ destekli çözümlerle çağrı yönetimini daha etkin hale getireceklerini söyledi. "Amacımız çok açık: Yabancıların ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı, daha kolay ve daha doğru şekilde ulaşmalarını sağlamak. İhtiyaç duydukları anda onlara ulaşabilmek ve daha kapsamlı bir bilgilendirme sunabilmek." dedi.

"YİMER 157 SADECE BİR ÇAĞRI MERKEZİ DEĞİL"

Başkan Yazıcı, YİMER 157'nin yalnızca bir çağrı merkezi olmadığını belirterek, merkezin Türkiye'ye gelen yabancıların doğru bilgiye ulaşabildiği ve ihtiyaç duyduklarında destek alabildiği önemli bir iletişim kanalı olduğunu ifade etti. "Bizim için asıl önemli olan da bu. Hukuka, insan haklarına ve medeniyet değerlerimize dayanan göç yönetimi anlayışımızı, güçlü iletişim kanallarıyla daha da ileriye taşımak. YİMER 157 olarak biz de bunun için çalışmaya devam ediyoruz." diyen Başkan Yazıcı, açıklamasını tamamladı.

11. YILA ÖZEL PASTA KESİLDİ

Ziyaretin sonunda Başkan Yazıcı, Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut ve YİMER personelinin katılımıyla merkezin 11. yılına özel pasta kesti. Başkan Yazıcı, pasta kesiminin ardından kuruluşundan bu yana merkezde görev yapan ve elde ettikleri başarılarla YİMER 157'yi bugünlere taşıyan personele teşekkür etti.