Yine başıboş köpek dehşeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde yaşayan Yıldıray Erdalan (57), Cumhuriyet mahallesindeki markete giderken 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sol bacağından ısırılan Erdalan'ı, otomobiliyle korna çalarak köpeklerin arasına dalan bir vatandaş kurtardı. Aynı bölgede geçen ay da ortaokul öğrencisi E.G. (10) ve Ferhat Yiğit (44) başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde de kaldırımda yürüyen bir vatandaş, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Talihsiz adam kollarından ve bacaklarından defalarca ısırırdı. Bu arada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 ve 52 yaşında iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine Çamsarı Mahallesi karantinaya alındı.