Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar... O anlar kamerada

DÜKKANA SIĞINDI

Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti.