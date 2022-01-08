Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar... O anlar kamerada

DÜKKANA SIĞINDI
Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti.
Bir süre dükkanda dinlenen ve ismi öğrenilemeyen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.
Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar