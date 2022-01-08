Haberler Yaşam Haberleri Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar... O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 8.1.2022 20:07 Son Güncelleme: 8.1.2022 20:17

Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar... O anlar kamerada

Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar... O anlar kamerada

Kocaeli'nin Gölcül ilçesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yol üzerinde bulunan bir dükkana sığınan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından kendi imkanları ile hastaneye gitti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

DÜKKANA SIĞINDI

Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti.

Bir süre dükkanda dinlenen ve ismi öğrenilemeyen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.

Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar

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Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar... O anlar kamerada
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