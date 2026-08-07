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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Yine böcek ilaçlama faciası!

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Yine böcek ilaçlama faciası!
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Çanakkale'de bir evde yapılan tahta kurusu ilaçlaması yine faciayla sonuçlandı. Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, işten eve dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı evde baygın hâlde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen anne ve oğlunun zehirlendiği belirlendi. Durumu kritikleşen küçük çocuk, ambulans helikopterle İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Küçük Yusuf, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf'un, 9 yıl önce Çanakkale'de, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı. Sevda Çanlı'nın, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Evi ilaçlattığı öğrenilen yan komşuları Zeynep Beyaz ile ilaçlamayı gerçekleştiren Özgür Erkan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yine böcek ilaçlama faciası!
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