Yine Buca Yine kriz! Sendikadan Başkan Duman’a ültimatom gibi açıklama: Ödeme yoksa eylem var

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yeni yıla saatler kala belediye işçisi grevdeyken sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Phuket Adasına yılbaşı tatiline gitmesinin yankıları hafızalardaki tazeliğini korurken Buca Belediyesi'nde yeni bir maaş krizi daha patlak verdi.

BANKA KREDİSİ İLE İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENECEKTİ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duma geçtiğimiz günlerde işçi alacaklarını ödemek için belediye meclisinden 375 milyon liralık borçlanma yetkisi aldı. Duman bankalardan çekilecek borç para ile işçi alacaklarının en geç 25 Ocak tarihine kadar ödeneceğini açıkladı.

DUMAN, YİNE SÖZÜNÜ TUTMADI

Fakat verilen sözler yine tutulmadı. 25 Ocak'ta ödeme yapılmayınca belediyeye bağlı Buca Mar Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube'den ültimatom gibi açıklama geldi. Buca Belediye yönetimine süre veren sendika kişi başı 50 bin lirayı bulan işçi alacaklarının 27 Ocak Salı günü saat 14.00'a kadar ödenmemesi halinde gerekenin yapılacağını belirtti.

İŞTE O MESAJ

İşçilere atılan SMS Mesajında şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere alacaklarımızın son kısımları ile ilgili bize verilen söz gereği 25 Ocak'ta çekilecek krediyle ödeneceğini belirtilmişti. Lakin bugün için söz konusu ödemenin olmayacağı, bütün gün yaptığımız yoğun görüşmeler üzerine belli bir noktaya gelinmiştir. Yarın (27 Ocak 2026 Salı) saat 14:00 ' ye kadar süreç takip edilecektir. Olumsuz yada olumlu bir gelişme olması durumunda sizlere ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Herhangi olumsuz bir durumda yapacaklarımız ve yapmamız gerekenler bellidir! Bu konuda bütün işçi kardeşlerimiz müsterih olsunlar! Sürecin içindeyiz takip ediyoruz ve gerekeni yapmaktan çekinmeyiz. Bütün üyelerimizin bu konuda bize güvenmesini ve bizden gelecek habere göre hazır olması önemlidir. Kimse merak etmesin bunu da hep birlikte sonuca ulaştıracağız!" dendi.