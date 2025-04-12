Yine metrobüs faciası: 21 yaralı

İstanbul Avcılar'da, durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Kazanın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, bazı yaralılar da ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 metrobüs sürücüsü, ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Yaralıların genel sağlık durumları iyi olup hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir" ifadesini kullandı.