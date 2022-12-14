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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Yine mi ölmedim

Halk otobüsünde kalp krizi geçiren 39 yaşındaki Mehmet Yıldız,o tobüs şoförünün hastaneye yetiştirmesiyle hayata döndü. Kalbinde 9 stent bulunan ve 4. kez kalp krizi geçiren Yıldız’ın, hastanede gözünü açtığında ilk sözü ‘Yine m iölmedim’ old

İHA
Yine mi ölmedim
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde seyahat ederken kalp krizi geçirip bilincini kaybederek düştü. Durumu fark eden halk otobüsü şoförü, hastayı Özel Vatan Hastanesi acil servise getirdi. Acil servise alınan Yıldız'ın kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, kalp masajı ile hastanın hayata dönmesini sağladı.



Hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Yıldız'ın, bir müddet kendine geldikten sonra doktorlara, 'Yine mi ölmedim' dediği öğrenildi. Kalbinde daha önce 9 adet stent takılı olduğu ve by-pass yapılması gerektiği belirlenen hasta ameliyata alındı. Hastaya kapalı yöntemle by-pass ameliyatı yapıldı ve kapanan 5 damarı açıldı.



'MUTLUYUM'
Sağlığına kavuştuğunu ve 4'üncü kez kalp krizinden kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Halk otobüsü ile eve gidiyordum. Bundan önce kalp krizleri geçirmiştim. Diğerlerinin tamamını hatırlıyorum ancak bu kalp krizini hatırlamıyorum. Hastaneye gelmişiz, kalp masajının ardından gözümü açmışım, 'Yine mi ölmedim' demişim. Daha öncekiler İstanbul'da olmuş, kendim gitmiştim hastaneye. Doktorlarımıza teşekkür ederim. 4'üncü ameliyatım ama bu ameliyatım kapalı oldu ve kendimi toparladım" dedi. Prof. Dr. Mehmet Acıpayam ise, "9 stentten birkaçı tıkandığı için kalbi durmuştu. Ameliyatla sağlığına kavuştu" diye konuştu.

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