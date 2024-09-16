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Giriş Tarihi: 17.9.2024

Yine scooter faciası

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yine scooter faciası
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdaki Mutluhan A. hayatını kaybetti, arkasındaki Zafer S. yaralandı. Dün sabah saatlerinde Hipodrom Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde giden scootera çarptı. Hayatını kaybeden Mutluhan A.'nın işe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Zafer S.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Scooter sürücünün su birikintisine girmemek için sola kırdığı, hızla gelen otomobilin de arkadan araca çarptığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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Yine scooter faciası
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