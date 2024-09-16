Yine scooter faciası

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdaki Mutluhan A. hayatını kaybetti, arkasındaki Zafer S. yaralandı. Dün sabah saatlerinde Hipodrom Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde giden scootera çarptı. Hayatını kaybeden Mutluhan A.'nın işe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Zafer S.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Scooter sürücünün su birikintisine girmemek için sola kırdığı, hızla gelen otomobilin de arkadan araca çarptığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.