Haberler Yaşam Haberleri Yine uyuşturucu maddelerle yine suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 19.7.2024 13:36

Yine uyuşturucu maddelerle yine suçüstü yakaladılar

Seri operasyonlarla uyuşturucu madde satıcılarına nefes aldırmayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını daha uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yine uyuşturucu maddelerle yine suçüstü yakaladılar

Uyuşturucuyla etkin mücadele kapsamında düzenlenen seri operasyonlarla zehir tacirlerine büyük darbe vuran Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese daha baskın düzenledi. Operasyonda T.F. ve F.F. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda beş peçeteye sarılı 62 gram Kokain maddesi, şeffaf poşete sarılı 0,04 gram Esrar maddesi, 22 uyuşturucu hap, 25 adet AM-2201 maddesi emdirilmiş 225 içimlik peçete, oda parfümü şişesine gizlenmiş beş adet AM-2201 maddesi emdirilmiş 737 içimlik peçete, plastik şişe içerisinde 600 gram gelen sıvı halde AM-2201 maddesi, iki plastik şişe içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan Aseton maddesi, bir hassas terazi ve bin lira nakit para ele geçirildi. İki suç ortağı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yine uyuşturucu maddelerle yine suçüstü yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA