Haberler Yaşam Haberleri YKS 2022 ne zaman, hangi gün? YKS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM ile 2022 AYT, TYT ve YDT süreleri!
Giriş Tarihi: 14.6.2022 01:29

YKS 2022 ne zaman, hangi gün? YKS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM ile 2022 AYT, TYT ve YDT süreleri!

YKS 2022 ne zaman, hangi gün? YKS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM ile 2022 AYT, TYT ve YDT süreleri!

YKS geldi çattı. Böylece milyonlarca liseli ve mezun üniversite adayının beklediği gün geldi. Alacakları puana göre yerleşecekleri üniversiteler belli olacak. Öğrenciler de şimdiden YKS 2022 ne zaman, bu hafta sonu mu sorularını yöneltiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı, her yıl belirli tarihlerde belirli aralıklarda yapılmakta. Öğrenciler de YKS ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Bir milyondan fazla kişinin gireceği sınav için son nefesler tutulmuş durumda. Peki, YKS ne zaman, hangi gün? İşte detaylar…

YKS yakında yapılacak ve milyonlarca öğrencinin kaderi tayin edilecek. Sınava çok az bir süre kala lise öğrencileri de YKS ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. YKS sınav süreleri ve sınavın kaçta başladığı da merak edilmekte. ÖSYM'nin yaptığı sınav ile milyonlarca öğrenci üniversiteli olacak. Peki, YKS 2022 ne zaman, hangi gün? İşte detaylar…

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri belli oldu. Aşağıdaki linkten sınav yerlerini sorgulayabilirsiniz.

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS KAÇ SAAT SÜRECEK?

TYT süresi 165 dakikadır.

AYT süresi 180 dakikadır.

YDT süresi 120 dakikadır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS 2022 ne zaman, hangi gün? YKS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM ile 2022 AYT, TYT ve YDT süreleri!
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