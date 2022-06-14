YKS 2022 ne zaman, hangi gün? YKS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM ile 2022 AYT, TYT ve YDT süreleri!

YKS yakında yapılacak ve milyonlarca öğrencinin kaderi tayin edilecek. Sınava çok az bir süre kala lise öğrencileri de YKS ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. YKS sınav süreleri ve sınavın kaçta başladığı da merak edilmekte. ÖSYM'nin yaptığı sınav ile milyonlarca öğrenci üniversiteli olacak. Peki, YKS 2022 ne zaman, hangi gün? İşte detaylar…
YKS sınav yerleri belli oldu. Aşağıdaki linkten sınav yerlerini sorgulayabilirsiniz.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
TYT süresi 165 dakikadır.
AYT süresi 180 dakikadır.
YDT süresi 120 dakikadır.
YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.