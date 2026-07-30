YKS 2026 şampiyonu İmam Hatipliler, ÖNDER’de buluştu! Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip başarılarını paylaştılar

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen YKS Şampiyonları Buluşması, YKS 2026'da Türkiye derecesi elde eden imam hatipli öğrencileri İstanbul'da bir araya getirdiler.

113 BAŞARILI İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİ KATILDI

Fatih Sultanahmet'teki Beşir ağa Medresesi'nde düzenlenen Programa, İstanbul'dan 55, Anadolu'nun farklı şehirlerinden ise 58 olmak üzere toplam 113 başarılı imam hatipli öğrenci katıldı. Katılımcılar arasında sayısal alanda ilk 2.000, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinde ise ilk 1.000 içerisinde yer alan öğrenciler bulunuyor.

DERECEYE GİREN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BAŞARILARINI ANLATTI

İstanbul'dan programa; 34 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 14 M.E.S. Anadolu İmam Hatip Lisesi, 9 Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 13 Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi katılırken; Anadolu'nun farklı şehirlerinden ise Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere birçok okuldan dereceye giren öğrenciler programda yer aldı.

ŞAMPİYONLAR BİR ARAYA GELDİ

Beşir Ağa Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Şampiyonlar Turnede ekibiyle bir araya geldi. YKS hazırlık sürecini, başarı hikâyelerini, çalışma disiplinlerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Program, Türkiye'nin başarılı imam hatipli gençleri arasında tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi ve yeni nesillere ilham olmayı amaçladı.

BAŞARI HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

Programda konuşan ve şampiyon öğrencilerle bir araya gelen ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek, "Akademik başarılarıyla Türkiye'nin en başarılı öğrencileri arasında yer alan imam hatipliler, yalnızca elde ettikleri derecelerle değil; azimleri, disiplinleri ve hedefleriyle de örnek bir başarı hikâyesi ortaya koyuyor. YKS Şampiyonları Buluşması, farklı şehirlerden gelen bu gençleri aynı çatı altında buluşturarak hem dayanışmayı güçlendirecek hem de imam hatip okullarının akademik başarısını bir kez daha gözler önüne serecek. Bizde başarı kolektiftir. Lise dönemlerinde çalışma ve hazırlanma dönemleri planlıdır. Bizler 81 ilimizdeki şampiyonlarımızı ziyaret edip onları ağırlıyoruz. Eğitim hayatlarındaki bundan sonraki dönemlerinde yardımcı oluyoruz. Uzun bir maratondan çıktılar Burada bir araya gelip birbirleriyle istişare eden şampiyonlar yapacakları tercihlerle üniversite hayatında da başarıyı devam ettirecekler. Geriden gelen öğrencilerede yol açıp yardımda bulunacaklar" şeklinde konuştu.

MOHAMMED RASİN EFE, "YILSONUNA KADAR BİR ÇOK DENEME YAPIP KENDİMİ HAZIRLADIM"

Derece elde eden öğrencilerden Muammer Rasin Efe, "Kadıköy Anadolu İmam Hatip mezunuyum. Aslen Manisa Akhisarlıyım, İzmir'de yaşıyorum. YKS 2026'da eşit ağırlıkta 3'üncü, sözelde 2'nci olmuşum çok şükür. Nasıl çalıştım? 11'inci sınıfın başında okulumuzun yaptığı kursla başladım. Sonra 11'inci sınıfa öncelik verdim. 11'inci sınıf derslerimi takip ederek bir yandan da TYT çalışmamı devam ettirdim. TYT'de 11'de Türkçe matematiği hallettim, yazın feni hallettim. 12'nci sınıfta tamamen AYT'ye odaklandım. İşte denemeler, ilk başta haftada bir iki denemeyle, ondan sonra bu her gün neredeyse, haftada altı güne kadar çıktı denemeler. Yılın sonunda 115 kadar deneme yapılmıştı okulda, onların da hepsine neredeyse katıldım. Onun dışında normal AYT çalışması, dersleri sıra sıra bitirdim. Mart gibi konular bitmişti. Ondan sonra netlerim de zaten yüksekti bayağı çok şükür. Tempoyu sürdürerek, formdan düşmeden, çok inanılmaz saatlere de çıkmadan, çok düşük saatlere de inmeden güzel bir süreç devam ettirdik çok şükür. Boğaziçi İktisat yazacağım inşallah. Bir sıkıntı veya bir pürüz yok şu an ortada. Tutuyor zaten. Yani zaman ilerledikçe biraz daha öğrenciler eğitime daha rahat ulaşabiliyor ve YKS'de ne yapması gerektiğini anlıyor. Bunun sonucunda da ortalama netler çok yükseliyor, bölümleri kazanmak zorlaşıyor. Elimizde vakit varken iyi değerlendirmek lazım. Çünkü geçen zaman geri gelmiyor.. Eldeki zamanı iyi kullanmak lazım." Dedi.

OKUL MEZUNUNDAN BAŞARI KARŞILIĞINDA TOGG HEDİYE EDİLECEK

Rasin Efe, "Okul sene başında ilk üçe giren öğrencilere bir Togg hediye edileceğinin vaadini vermişti. Ben de bunun motivasyonuyla biraz daha fazla çalıştım, çok şükür de elde ettik. Bir mezunumuz tarafından karşılanacak. İnşallah okulun ilk günü bir törenle verilecekmiş, öyle duydum. Şu anda galiba siparişi verildi, gelecek" dedi.

NOUR ALYAKİN GIHNEİM, "ÇALIŞMAM LAZIMDI PLANLI ÇALIŞTIM BAŞARDIM"

Suriye uyruklu öğrenci Nour Alyakin Gıhneim. "19 yaşındayım. Güngören İTO Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldum. O şekilde. Sözelde 938'inci oldum. Hazırlık aşamasında okulumun kursu vardı. Kütüphanelere gittim. Biraz geç saatlerde döndüm bu süreçte, ailem sıkıntı etmedi sağ olsunlar. Onun dışında yani çok çalışkan biri değilim aslında ama çalışmam lazımdı, çalıştım. Kazanmak zorundaydım. Şu an İbn Haldun İletişim veya Yeni Medya'yı tercih etmeyi düşünüyorum. Tarih'ini ve İlahiyat'ını yazacağım. YKS'ye girecek adaylara en büyük tavsiyem aslında motivasyon. Hani çok sağlam motivasyonlarının olması lazım. Ben Suriyeliyim Çünkü ben çok çalışkan bir öğrenci değilim... Yani değildim hiçbir zaman. Ama gerçekten yapmak zorundaydım. Aile Suriye'ye geri dönmek istiyordu. geçen sene. Ama ben "Hayır, ben burada bir şeyler yapabilirim, orada emin değilim." Diye direttim. Ve hani derece yapmasaydım eğer muhtemelen burada kalamayacaktım yani üniversiteyi burada okuyamayacaktım. Ama şimdi sağ olsun ailem derece yapınca dediler ki "Tamam, kalabilirsin." O şekilde.

MUHAMMED RAHMİ NARMAN, "ÇOK ÇALIŞMAK LAZIM YARIŞTAN KOPAN DÜŞÜYOR"

Muhammet Rahmi Nahman: Adım Muhammet Rahmi Harman. Bayburtluyum. Kartal İmam Hatip'ten bu yıl mezun oldum. Sayısalda 92'nci, eşit ağırlıkta 31'inci oldum. Ya okulun kursu vardı. Orada hocalarımızın desteğiyle çalıştım. Bir de okulun oluşturduğu bir ortam vardı, orada arkadaşlarla beraber çalışa çalışa...Sabah kütüphane 9.00'da açılıyordu. 9.00'da açılır açılmaz biz kütüphaneye giriyorduk akşam 10.00'a kadar. Namaz vakitleri haricinde hep kütüphanede oluyorduk. Gün içinde işte denemelerden sonra arkadaşlarla beraber soruların takibini yapıyorduk, analizini yapıyorduk. O şekilde. İstanbul Teknik Üniversitesini düşünüyorum. Bölüm henüz karar vermedim. Yani çok çalışsınlar. Yani yarıştan kopan düşüyor. Seriyi bozmadan durmadan çalışmaları gerekiyor. Bizim arkadaşlar da öyle, öyle oldu yani.

NAZLI NİDA BAŞIBÜYÜK, "KAFAMA GÖRE ÇALIŞTIM BAŞARDIM"

Nazlı Nida Başıbüyük., "Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesinden, Antalya'dan geliyorum. 768 eşit ağırlıktan. Yani normal okulumun yurdunda kalıyordum. Okulumla beraber hocalarımla öyle normal çalıştık. Dershanem falan yoktu. Yani önceden bazı temellerim olduğu için çok yoğun değildi. Ama yine yoğundu bence. Psikoloji düşünüyorum. Boğaziçi olabilir, öyle düşünüyorum. Başka diğer bazı özel üniversitelerle karşılaştırıyorum, düşünüyorum daha. Pek bilmiyorum. Çünkü ben çok kafama göre şey çalıştım, öyle... Yapabilecekleri şeyler yani çalışmaya devam etmek olabilir ve bu kadar. Başka bir şey diyebileceğimi sanmıyorum.Yani her hafta kendi kendime program oluşturuyordum."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör