YKS birincisi kim oldu? ÖSYM başkanı açıkladı! Bu sene 2022 YKS sınavı birincisi hangi şehirden çıktı, puanı ve netleri kaç?

YKS birincisi olan iller ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün Twitter hesabından açıklandı. Merakla beklenen şehirler belli olurken 2022 YKS birincisi için sorgulamalar devam ediyor. Tarihinden erken açıklanan sonuçların ardından birincilik şehirleri de açıklandı. Peki, YKS birincisi hangi şehirden çıktı, netleri ve puanı kaç, YKS'de kaç kişi tam puan aldı? İşte o iller…