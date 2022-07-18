YKS birincisi kim oldu? ÖSYM başkanı açıkladı! Bu sene 2022 YKS sınavı birincisi hangi şehirden çıktı, puanı ve netleri kaç?

YKS birincisi olan iller ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün Twitter hesabından açıklandı. Merakla beklenen şehirler belli olurken 2022 YKS birincisi için sorgulamalar devam ediyor. Tarihinden erken açıklanan sonuçların ardından birincilik şehirleri de açıklandı. Peki, YKS birincisi hangi şehirden çıktı, netleri ve puanı kaç, YKS'de kaç kişi tam puan aldı? İşte o iller…
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu yılın 2022 YKS birincisi merakla beklenirken ÖSYM başkanı Halis Aygün YKS'de birinci çıkaran şehirleri paylaştı.
İşte o iller…
YKS BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?
2022-YKS Birincilerimizin İlleri— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022
TYT: Kocaeli
AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.