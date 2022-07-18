Haberler Yaşam Haberleri YKS birincisi kim oldu? ÖSYM başkanı açıkladı! Bu sene 2022 YKS sınavı birincisi hangi şehirden çıktı, puanı ve netleri kaç?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:01 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:02

YKS birincisi kim oldu? ÖSYM başkanı açıkladı! Bu sene 2022 YKS sınavı birincisi hangi şehirden çıktı, puanı ve netleri kaç?

YKS sonuçları son dakika açıklandı! Sonuçların ardından her sene olduğu gibi araştırma konusu olan YKS birincisi 2022 yılı için de merak ediliyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından duyurulan YKS sınavı birincisi netleri ve puanı ile gündemde. Peki, bu sene YKS birincisi hangi şehirden çıktı, netleri ve puanı kaç, YKS’de kaç kişi tam puan aldı? İşte, YKS birincilerinin illeri…

YKS birincisi kim oldu? ÖSYM başkanı açıkladı! Bu sene 2022 YKS sınavı birincisi hangi şehirden çıktı, puanı ve netleri kaç?

YKS birincisi olan iller ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün Twitter hesabından açıklandı. Merakla beklenen şehirler belli olurken 2022 YKS birincisi için sorgulamalar devam ediyor. Tarihinden erken açıklanan sonuçların ardından birincilik şehirleri de açıklandı. Peki, YKS birincisi hangi şehirden çıktı, netleri ve puanı kaç, YKS'de kaç kişi tam puan aldı? İşte o iller…

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu yılın 2022 YKS birincisi merakla beklenirken ÖSYM başkanı Halis Aygün YKS'de birinci çıkaran şehirleri paylaştı.

İşte o iller…

YKS BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

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YKS birincisi kim oldu? ÖSYM başkanı açıkladı! Bu sene 2022 YKS sınavı birincisi hangi şehirden çıktı, puanı ve netleri kaç?
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