YKS BOŞ KONTENJANLAR 2025: 2 ve 4 yıllık üniversite boş kalan kontenjanlar listesi ve YKS taban puanları

2025 YKS'nin ilk yerleştirme sonuçlarına göre birçok programda kontenjanlar dolmadı. Boş kalan veya kaydolmayan kontenjanlara ÖSYM merkezî ek yerleştirme yapacak. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme döneminde binlerce boş kontenjan için başvuru yapabilecek. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite boş kontenjanlar listesi belli odlu mu? İşte YKS ek kontenjanlar ve taban puanlarla ilgili detaylar…
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM'ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.
Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması gerekiyor.
Lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında 861 olmak üzere 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.
Toplamda 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sayfasından YKS yerleştirme işlemlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre YKS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
Ayrıca yayımlanan kontenjanlarda merkezi tercihler sonrasında ön lisans ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı yer aldı.
Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan öğrenciler yerleştirilmeyecek. Bu sebeple öğrenciler YKS taban puanlarına göre hareket edecek.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.