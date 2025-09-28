YKS boş kontenjanlar ve taban puanları: 2025 YKS ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları!

YKS ek tercih süreci için 2025 yılına ait boş kontenjanlar ve üniversitelerin taban puanları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu, adayların hem 2 hem de 4 yıllık bölümler için tercihlerini yaparken ihtiyaç duyacağı bilgileri içeriyor.Yerleşemeyen ya da bölüm değişikliği yapmak isteyen adayla"YKS boş kontenjanlar ve taban puanlarını" araştırıyor.
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.