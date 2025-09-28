YKS boş kontenjanlar ve taban puanları: 2025 YKS ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları!

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.

Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.

