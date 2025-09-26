YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI:ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama!

2025 yılına ait YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı ve öğrencilerin merak ettiği "Hangi bölümlerde boş kontenjan var?" sorusuna cevap verildi. Kılavuzda açıklanan kontenjan bilgileri ile taban puanlar, ek tercih yapmayı düşünen adaylara rehber olacak. Bu süreç, üniversiteye girmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU
ÖSYM tarafından paylaşılan ön bilgi kılavuzunda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların kontenjanları, puan türü, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puanları yer aldı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden taban puanlara ulaşabilirsiniz.
