YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. İlk tercihte hiçbir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, gözlerini YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları ve taban puanları belli olacak. Bu kapsamda ikinci kez tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, ''YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman belli olur?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile 2022 YKS boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili son durum…
"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında, YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
YKS ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları araştırmalarına başladı.
Ek tercihler için YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.
2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.