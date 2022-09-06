Haberler Yaşam Haberleri YKS BOŞ KONTENJANLARI 2022: ÖSYM ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Giriş Tarihi: 6.9.2022 13:21

YKS BOŞ KONTENJANLARI 2022: ÖSYM ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS boş kontenjanlar listesi, YKS ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS ek tercih kılavuzu ile ikinci kez tercih yapacak. YKS 2. tercih süreci için geri sayım devam ederken üniversite boş kontenjanları ile taban puanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS boş kontenjanları açıklandı mı? İşte, 2022 YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS BOŞ KONTENJANLARI 2022: ÖSYM ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. İlk tercihte hiçbir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, gözlerini YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları ve taban puanları belli olacak. Bu kapsamda ikinci kez tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, ''YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman belli olur?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile 2022 YKS boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili son durum…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında, YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları araştırmalarına başladı.

Ek tercihler için YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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YKS BOŞ KONTENJANLARI 2022: ÖSYM ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları
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