YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. İlk tercihte hiçbir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, gözlerini YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları ve taban puanları belli olacak. Bu kapsamda ikinci kez tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, ''YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman belli olur?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile 2022 YKS boş kontenjanları ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili son durum…