YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025 || YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran adayların gözü YKS ek kontenjanlara çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjan listesi ile adaylar yeniden tercih yapabilecek. 2025 yılı için 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının devlet ve özel üniversite taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Peki, YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...