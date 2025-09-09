YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025 || YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran adayların gözü YKS ek kontenjanlara çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjan listesi ile adaylar yeniden tercih yapabilecek. 2025 yılı için 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının devlet ve özel üniversite taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Peki, YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM'ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı. YKS ek tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve ek tercihlerin başlaması bekleniyor.
