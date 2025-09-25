YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları: 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar neler?

YKS ek tercih kılavuzu 2025 yılı için yayımlandı ve öğrencilerin aklındaki "Hangi bölümlerde boş kontenjan var?" sorusu yanıt buldu. Kılavuzda yer alan taban puanlar ve boş kontenjanlar, ek tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak. Bu fırsat, üniversiteye yerleşme şansını artırmak isteyenler için önemli bir adım niteliğinde.