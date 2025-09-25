YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları: 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar neler?

YKS ek tercih kılavuzu 2025 yılı için yayımlandı ve öğrencilerin aklındaki "Hangi bölümlerde boş kontenjan var?" sorusu yanıt buldu. Kılavuzda yer alan taban puanlar ve boş kontenjanlar, ek tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak. Bu fırsat, üniversiteye yerleşme şansını artırmak isteyenler için önemli bir adım niteliğinde.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
ÖSYM tarafından paylaşılan ön bilgi kılavuzunda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların kontenjanları, puan türü, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puanları yer aldı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden taban puanlara ulaşabilirsiniz.
2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)