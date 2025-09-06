YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025: YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

YKS 2025 tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları tamamlandı. Şimdi ise YKS ek tercih dönemi adayların gündeminde. ÖSYM, boş kontenjanları açıklayarak ek tercih kılavuzunu yayımlayacak. Üniversite hayali devam eden adaylar, bu süreçte yeniden şans bulabilecek. Peki, YKS 2. tercihleri ne zaman yapılacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM, 2025 yılı YKS ek tercih dönemi için adayların boş kontenjanları ve diğer bilgileri görebilmeleri amacıyla ek yerleştirme kılavuzu hazırlayacak. Bu kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanlar, tercih şartları ve başvuru tarihleri detaylı olarak yer alacak.
Ancak şu an için ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Kılavuz yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kılavuza erişebilecek ve ek tercihlerini gerçekleştirebilecek.
Geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, YKS ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme kayıtlarının tamamlanmasının ardından Eylül ayının ikinci haftasında başlıyor. 2025 yılında da benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor.
Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda iletecek.
2025 YKS ek yerleştirme sürecine kimlerin başvuru yapabileceği de merak konusu oldu.,
ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre, ilk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar ek yerleştirme hakkından yararlanabiliyor.
Ayrıca, özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleşen adaylar da merkezi yerleştirme puanlarını kullanarak farklı programlara başvuruda bulunabiliyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların ek tercih yapma imkânı bulunmuyor.
Bu nedenle adayların süreci dikkatle takip etmesi ve başvuru koşullarını göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.