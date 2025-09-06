YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025: YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 2025 yılı YKS ek tercih dönemi için adayların boş kontenjanları ve diğer bilgileri görebilmeleri amacıyla ek yerleştirme kılavuzu hazırlayacak. Bu kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanlar, tercih şartları ve başvuru tarihleri detaylı olarak yer alacak.

Ancak şu an için ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Kılavuz yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kılavuza erişebilecek ve ek tercihlerini gerçekleştirebilecek.