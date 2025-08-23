YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

2025-YKS ek tercih süreci adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve tercihler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirmelerde tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapmaya hak kazandıkları program listelerinden en fazla 24 tercih belirleyebilecek ve bu listeden istedikleri programları seçebilecekler. İşte ek tercih dönemiyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…