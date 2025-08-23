Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

YKS ek tercih dönemiyle ilgili bilgiler adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Üniversite programlarına ek yerleştirme tercihleri, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. Bu ek yerleştirme kontenjanları, 2025-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarında boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle açığa çıkan kontenjanlardan oluşacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve ek tercihler ne zaman başlayacak?

2025-YKS ek tercih süreci adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve tercihler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirmelerde tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapmaya hak kazandıkları program listelerinden en fazla 24 tercih belirleyebilecek ve bu listeden istedikleri programları seçebilecekler. İşte ek tercih dönemiyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024'te yayımlanmıştı. ÖSYM'nin kılavuzu duyurmasının ardından ek tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvime bakıldığında, bu yıl da ek tercihlerin Eylül ayı içinde yapılması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak, üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme sırasında boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılırken, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kurallar ve ilkeler geçerli olacak.

Adaylar, ek yerleştirme başvurularını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

