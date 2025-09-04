YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 YKS üniversite yerleştirme ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

YKS ek tercih süreci kapıda! İlk yerleştirmede istediği bölüme yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat doğuyor. Üniversite hayali kuran milyonlar, şimdi ikinci şanslarını değerlendirmek için hazırlık yapıyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı mı ve ikinci tercih dönemi hangi tarihlerde başlayacak? Tüm detaylar haberin devamında…