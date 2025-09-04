YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 YKS üniversite yerleştirme ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

YKS ek tercih süreci kapıda! İlk yerleştirmede istediği bölüme yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat doğuyor. Üniversite hayali kuran milyonlar, şimdi ikinci şanslarını değerlendirmek için hazırlık yapıyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı mı ve ikinci tercih dönemi hangi tarihlerde başlayacak? Tüm detaylar haberin devamında…
2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Ancak ek tercih sürecinin, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması öngörülüyor. Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek kontenjanlar ve tercih seçenekleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercihlerin alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl örnek olarak, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024'te yayımlanmıştı. Bu tarihler sonrasında adaylar ek tercihlerini 6–11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.
YKS EK YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?
YKS ek yerleştirme başvuruları, adaylar tarafından T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi kullanılarak gerçekleştiriliyor. İşlemler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılabiliyor.