YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 YKS üniversite yerleştirme ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025 YKS ek tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte adayların gözü, boş kalan kontenjanlarda. Ek yerleştirme dönemi kapsamında, adaylar açıklanacak olan kontenjanlara göre yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. Şimdi ise en çok merak edilen konu, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı ve ne zaman erişime açılacağı.

