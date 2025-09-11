YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! ÖSYM ile YKS 2025 ek tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler kılavuzda!

YKS'ye katılıp tercih yapmayan ya da tercih yaptığı halde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci gündemde. Ek tercih döneminde adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanınacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanların yüzde 99'unun dolduğunu, ön lisans programlarında ise boş kontenjan kalmadığını duyurmuştu. Peki, 2025-YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu henüz paylaşmadı. Kılavuzun, üniversitelerde mazeret kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması öngörülüyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Üniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 13 Ağustos 2024'te ilan edilmiş, ardından ek tercih kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda adaylar, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında ek tercih işlemlerini gerçekleştirmişti.