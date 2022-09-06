YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman?

YKS ek tercih için geri sayım başladı. Sayılı saatlerin kaldığı ek yerleştirme işlemleri için YKS boş kontenjanlar ve taban puanları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YÖK tarafından bildirilecek boş kontenjan listesi sorgulama işlemleri ile adayların gündemindeki yerini alacak. YKS ek tercih kılavuzu ile izlenecek adımlar yatırılan ücretin ardından gerçekleştirilecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, ÖSYM AİS giriş ile üniversite tercih işlemleri…