YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman?

YKS ek tercih için geri sayım başladı. Sayılı saatlerin kaldığı ek yerleştirme işlemleri için YKS boş kontenjanlar ve taban puanları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YÖK tarafından bildirilecek boş kontenjan listesi sorgulama işlemleri ile adayların gündemindeki yerini alacak. YKS ek tercih kılavuzu ile izlenecek adımlar yatırılan ücretin ardından gerçekleştirilecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, ÖSYM AİS giriş ile üniversite tercih işlemleri…
YÖK: YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından paylaşılan üniversite 2. Tercih takvimi, ek yerleştirmelere dair detayları öğrenci adayları ile buluştururken "YKS ek tercih ne zaman" sorusuna da yanıt verdi.
Yayımlanan takvime göre:
- YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
- Üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- Üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.
Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022
osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.
Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversite ek yerleştirme işlemlerinde kullanılacak YKS ek tercih kılavuzu 2022 henüz yayımlanmadı. Kılavuzun başvuruların başlamasıyla birlikte yayında olması bekleniyor.
Bu noktada öğrenciler ilk adımda paylaşılan kılavuzdan ek işlemlere dair detayları öğreniyor.
YKS TERCİH KILAVUZU 2022 PDF İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
2. tercih işlemlerinin gerçekleşmesi için üniversitelerin alınan kayıtların ardından kalan kontenjanlarını YÖK'e bildirmesi gerekiyor.
YÖK'e bildirine YKS ek tercih boş kontenjanlar listesinin kılavuz ile yayında olması bekleniyor.
2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER
ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.