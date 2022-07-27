YKS ek tercih ne zaman, neye göre yapılır? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2022 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar ilk yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle: