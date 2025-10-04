YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarında geri sayım!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde üniversiteye yerleşemeyen veya tercih hakkını kullanamayan adaylar için ek tercih dönemi sona erdi. Şimdi ise gözler, ÖSYM'nin açıklayacağı YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden öğrenebilecek. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte detaylar…
Üniversite adayları için ikinci şans olarak görülen ek tercih dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzuna göre, boş kalan kontenjanlar için adaylar tercihlerini online olarak yaptı. Artık tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda.
ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklamasa da sonuçların Ekim ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, ek tercih sonuçlarının tercihlerden yaklaşık 1-2 hafta sonra ilan edildiği görülüyor. Dolayısıyla adayların, sonuçların duyurulması için ÖSYM'den gelecek açıklamayı sık sık takip etmeleri gerekiyor.
Adaylar, YKS ek tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların hangi üniversite ve bölüme yerleştikleri bilgisi yer alacak.
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra üniversitelere kayıt süreci başlayacak. Adaylar, elektronik kayıt (e-kayıt) işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra isteyen adaylar, kazandıkları üniversiteye şahsen giderek de kayıt yaptırabilecek. Kayıt tarihlerinin kaçırılmaması için ÖSYM ve üniversitelerin resmi duyurularının takip edilmesi büyük önem taşıyor.
Bu yıl ek tercih döneminde, üniversitelerde boş kalan kontenjan için adaylara yeniden tercih hakkı tanındı. Vakıf, özel ve devlet üniversitelerinde bazı bölümlerde boş kontenjanlar olması, adaylara yeniden üniversiteye yerleşme fırsatı sundu. Ek tercih döneminde puanların da dikkate alındığı ve adayların bu doğrultuda tercihlerini yaptığı biliniyor.