Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS ek tercih süreci 30 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih merakla araştırılıyor. Gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrilmiş durumda. İşte YKS ek tercih sonuçlarına dair merak edilen detaylar…

YKS EK TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı.

Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak.

YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.

Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulanıyor!
