Üniversite ek tercih süreci 13 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise adayların gündeminde YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi yer alıyor. YKS 2.tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak olup tarih ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmişti. Peki; YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS ek yerleştirme sonuçlarında son durum.
YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise işlemlerini tamamlayan adaylar YKS ek tercih sonuçlarını öğrenecek. YKS 2.tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranından yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu bilgiler kapsamında ek tercih sonuçları 25 Eylül öncesi yayımlanacak.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 01 Ekim 2021 tarihinde açıklanmıştı.
KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
EK TERCİH KONTENJANLARI NE KADARDI?
Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.
Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.