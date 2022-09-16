YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercih sonuç tarihi

YKS ek tercih sonuç tarihi bekleniyor. Üniversitelerin başlamasından hemen önce ek yerleştirmeye dayalı üniversite kayıtları gerçekleştirilecek. 2. Tercih haklarını kullanan adaylar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, ÖYSM kılavuzu ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır, hangi gün? İşte, yanıtlar…
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç sistemi ile duyurulan tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların aşağıdaki linkten adayların erişimine açılması bekleniyor:
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