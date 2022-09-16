Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercih sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:51

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercih sonuç tarihi

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Aday öğrenciler ÖSYM duyurularını takip ederken YKS ek tercihleri geçtiğimiz hafta sonlandı. EK yerleştirme üniversite kayıtları 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sebeple YKS ek tercih sonuçları için son düzlüğe girildi. Peki, 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, sonuç tarihi hakkında merak edilenler…

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercih sonuç tarihi

YKS ek tercih sonuç tarihi bekleniyor. Üniversitelerin başlamasından hemen önce ek yerleştirmeye dayalı üniversite kayıtları gerçekleştirilecek. 2. Tercih haklarını kullanan adaylar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, ÖYSM kılavuzu ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır, hangi gün? İşte, yanıtlar…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç sistemi ile duyurulan tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların aşağıdaki linkten adayların erişimine açılması bekleniyor:

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercih sonuç tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA