YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercih sonuç tarihi

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.